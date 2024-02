Ausstellung in der VHS Aus Kleinen werden große Künstler

Monika Beier leitete den Kurs „Kinder werden große Künstler“. Viermal jeweils zweieinhalb Stunden hatte sie die Kids behutsam an die Kunst herangeführt, genauer gesagt an die Werke der bedeutendsten Maler. Beier erinnerte sich, dass die Aufmerksamkeit gegen Ende der zweieinhalb Stunden schon nachgelassen hatte. „Es wäre wahrscheinlich besser, wenn der Kurs nicht am Freitag, sondern an einem anderen Tag stattfinden würde“, sagte die Kursleiterin, die auch als Heilpraktikerin für Psychotherapie und vor allem als Familiencoach arbeitet. Manche Bilder waren erst kurz vor Eröffnung der Ausstellung fertig geworden, die Acrylfarbe war noch nicht ganz trocken – darauf machten kleine Hinweisschilder aufmerksam.