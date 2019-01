Ortsgruppe Kaarst-Büttgen: Aus für den Bund der Vertriebenen ist beschlossen

Kaarst Weil sich niemand mehr für die Vorstandsarbeit findet, muss die Ortsgruppe Kaarst-Büttgen aufgelöst werden.

Alle Mitglieder waren vor gut einem Jahr befragt worden, ob sie im Vorstand mitarbeiten könnten oder ob sie jemanden wüssten, der dazu in der Lage wäre. Ergebnisse hatte diese Umfrage nicht gebracht – und das Schicksal des Vereins war besiegelt. Gustav Obereiner hatte den stellvertretenden Vorsitz aufgeben müssen, nachdem seine Frau gestorben war – dem 89-Jährigen fehlten die Kräfte für die Vorstandsarbeit. Sein Nachfolger, Manfred Kobecke, war zwar mit seinen 59 Jahren der Benjamin in der Ortsgruppe, aber er ist durch andere Verpflichtungen mehr als ausgelastet. Regina Dudzik denkt an die vielen Aktivitäten, die die Heimatvertriebenen gemeinsam unternommen haben: „Es gab immer eine Tanzveranstaltung zu Beginn eines jeden Jahres, das Grillfest am Glockenspiel im Sommer, zwei Ausflüge, zwei kirchliche Veranstaltungen sowie die Jahreshauptversammlung des Bundes der Vertriebenen in Neuss.“ Noch im vergangenen Jahr hatten die Heimatvertriebenen gemeinsam die Schlossfestspiele in Neersen besucht.