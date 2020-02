Projekte in Kaarst : Augustinus-Gruppe betreut Behinderte

Kaarst Die Neusser Augustinus-Gruppe hat in Kaarst derzeit mehrere Projekte. Auch ein Unternehmen ist dabei.

„Menschen mit Behinderungen sind gute Nachbarn“, sagt Wilfried Gaul-Canjé. Der Geschäftsführer der Behindertenhilfe der St. Augustinus-Gruppe in Neuss stellte im Sozialausschuss gemeinsam mit Kathrin Alonso und Karl-Heinrich Bertelmann die Einrichtungen in Kaarst vor. Geeignete Wohnformen anzubieten, steht zwar im Mittelpunkt, aber die Neusser betreiben auch eine Firma: Sie heißt Schnitt-Gut und führt Arbeiten im Bereich Landschaftspflege und Landschaftsbau aus. Das Unternehmen mit Sitz am Bauhof bietet 25 Menschen Arbeit, gut 40 Prozent von ihnen haben eine Behinderung. „Trotzdem kann der Auftraggeber eine professionelle Arbeit erwarten“, erklärte Wilfried Gaul-Canjé.

An der Heinrich-Lübke-Straße betreibt die Behindertenhilfe zwei Projekte: In einem Wohnhaus mit 16 Plätzen können die Bewohner eine Intensivbetreuung in Anspruch nehmen. Darüber hinaus gibt es sieben Appartements für sieben Personen, denen eine ambulante Hilfe ausreicht. „Der fachlich-pädagogische Grundansatz ist der, dass professionelle Hilfe da einsetzt, wo die Selbsthilfe nicht mehr reicht“, erklärte Gaul-Canjé. In den Häusern an der Oststraße und der Münchener Straße leben vorwiegend junge Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen. Einige von ihnen arbeiten im Kunstcafé Einblick. Kein Betreuungskonzept ist wie das andere: Die Menschen im Haus an der Münchener Straße und Heinrich-Lübke-Straße haben rund um die Uhr einen Ansprechpartner. An der Oststraße gibt es zwei Wohngemeinschaften mit vier Plätzen und eine Wohngemeinschaft für zwei und eine für drei Personen. An der Alte Heerstraße steht eine Wohnung für eine Person und eine andere für zwei Personen zur Verfügung. „In Kaarst stößt diese Klientel auf eine große Toleranz“, erklärte Kathrin Alonso. In zehn Jahren hätten die Bewohner keine einzige schlechte Erfahrung gemacht.