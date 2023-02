Zu wenig Flächen vermarktet Aufstellungsbeschluss für Gewerbegebiet erneut verschoben

Die Stadtverwaltung war sich eigentlich recht sicher, dass ihr Vorschlag im Bau- und Planungsausschuss, den Aufstellungsbeschluss für das Gewerbegebiet „Kaarster Kreuz II“, also die Flächen neben dem schwedischen Einrichtungshaus Ikea, angenommen wird. Denn immerhin gibt es laut Verwaltung ein Unternehmen, das am Kauf von Flächen in diesem Areal interessiert sei, wie Wirtschaftsförderer Axel Süßbrich erklärte.