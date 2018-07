Kaarst: Aufführung der Operette "Der Vogelhändler"

Kaarst Unterm Sternenhimmel lauschten knapp 1000 Besucher im Stadtpark den Klängen der Operette „Der Vogelhändler“.

800 Jahre Stadt Kaarst, 1225 Jahre Büttgen, gefühlte 100 Grad, knapp 1000 Besucher und eine Oper to go – diese Zutaten ergaben am Freitagabend im Kaarster Stadtpark eine perfekte Mischung. Die Stadtjubiläen waren der Anlass zum zweiten Aufguss der „Oper im Park“ nach 2015 - aufgeführt wurde die Operette „Der Vogelhändler“ von Carl Zeller, bearbeitet von Raphael D. Töne auf ein Espressoformat von neunzig Minuten konzentriert.

Die Besucher konzentrierten sich auf die Schattenplätze, die die sonnige Mitte der ausgedörrten braunen Rasenlandschaft umgaben. Und sie hatten alles an Picknickausrüstung mitgebracht, was Küche, Keller und Garagen hergaben. Niedergelassen auf Camping-, Garten- und Anglerstühlen und Bierzeltgarnituren oder ganz lässig auf Picknickdecken lauschten die Zuhörer entspannt den sehr ansprechenden Musikdarbietungen. Inge Trapp (84) war mit Tochter Heike gekommen. „Ich finde das ganze Ambiente toll“, sagte sie und ihre Tochter ergänzte: „Die Idee einer Opernaufführung im Park ist großartig und es ist eine wunderschöne Atmosphäre!“ Natürlich fehlte dabei das gemeinsame Essen und Trinken nicht, denn jeder hatte bestens vorgesorgt. Malte (6), Tammo (3) und ihre Eltern zeigten stolz den mit frisch belegten Brötchen und selbst gebackenen Apfelmuffins bestückten Picknickkorb und boten auch gleich davon an. Gerda Bertsch (78) und Freundin Irene Harenberg (80) verspeisten genüsslich Ananas- und Käsewürfel. Sekt und Selters gab es auch. „Ich wünsche mir mehr solche Veranstaltungen in dieser Anlage“, meinte Irene Harenberg. Einen Platz in der Sonne hatten Monika und Karl-Heinz Hillesheimer und ihre Freunde Birgit und Sascha Houben gewählt: „Um den braucht man nicht zu kämpfen“ erklärten sie mit Schmunzeln und ließen sich Melonen, Tomaten, Oliven, Salami, Baguette und Bier schmecken.