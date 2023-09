Baumaßnahmen in Kaarst Auferstehungskirche auf dem Weg zur Klimaneutralität

Von daher bot es sich an, auch auf der 220 Quadratmeter großen Dachfläche der Auferstehungskirche eine PV-Anlage anzubringen. Sie ist mit 72 Modulen und einer Gesamtleistung von 29,88 kWp ausgestattet. Pro Jahr werden so bis zu 28.872 Kilowattstunden Strom erzeugt. Nun muss nur noch der Zähler montiert werden, dann kann es losgehen. Das werde in den nächsten Wochen der Fall sein, berichtet Rainer Geisel. Der erzeugte Strom wird aktuell noch in das öffentliche Netz eingespeist, wofür es eine Vergütung gibt. Eine eigene Nutzung wäre theoretisch möglich, aber völlig unrentabel, so der Kirchbaumeister – die Gemeinde würde nur zuzahlen. Ziel ist es, alle Kirchengebäude in Zukunft mit PV-Anlagen zu versehen und selbst mit Strom zu versorgen.