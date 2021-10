Kaarster Bürgermeisterin auf Messe Expo Real : Zu viele Gewerbegebiete noch „klassisch“ geplant

Kaarst/München Bürgermeisterin Ursula Baum wirbt auf der Messe Expo Real für den Standort Kaarst – und findet, dass in ihrer Stadt zu viele Gewerbegebiete noch „klassisch“ geplant sind. Was steckt dahinter?

Mehr Vision, mehr Orientierung an den Bedürfnissen von Unternehmen und Arbeitnehmern, die die Arbeitswelt zunehmend neu definieren und nicht von 9 bis 17 Uhr in schmucklosen Zweckbauten sitzen wollen – Bürgermeisterin Ursula Baum nutzt ihren Besuch der Immobilienmesse Expo Real in München nicht nur zu Gesprächen mit Blick auf die aktuell in der Stadt Kaarst zu vermarktenden Gewerbeflächen.

Bürgermeisterin Ursula Baum wirbt auf der Expo Real für Kaarst. Foto: Frank Kirschstein

Als Beispiel nennt Baum Projekte wie „Alpha Space“ in Aachen, ein innovatives Bürogebäude, das unter dem Motto „Open Space trifft Office“ vermarktet wird. Multifunktional nutzbare Räumlichkeiten, eine starke Betonung ökologischer Bauweise und die Nutzung erneuerbarer Energien gehören dort zum Konzept, ebenso wie Dachterrassen, ein „Spirit Club“ und ein Café. „Das sind Gebäude, in denen es Spaß macht zu arbeiten“, sagt die Bürgermeisterin.

In Kaarst seien zu viele Gewerbegebiete noch „klassisch“ geplant: Büro, Gewerbe und sonst nichts. Die Generation der heute Mitte Zwanzigjährigen werde aber andere Ansprüche stellen. „Arbeit wird flexibler, die Menschen wollen zwischendurch ins Fitnessstudio, einkaufen, Gastronomie erleben“, so Baum. Bei der Entwicklung künftigen Gewerbegebiete müsse die Stadt entsprechend planen, um nicht den Anschluss zu verlieren: „Kaarst darf solche Chancen nicht verpassen.“

Positive Reaktionen erfährt Baum in München mit Blick auf die neu definierten Gewerbegebiete Business Square und Digital Square. In den nächsten Wochen und Monaten sei mit ersten Spatenstichen zu rechnen, natürlich kein Effekt der diesjährigen Expo Real, sondern Ergebnis früherer Messebesuche der Kaarster Verwaltung, die sich jetzt ganz konkret auszahlten. Die Neukonzeption mit Blick auf IT und Digital-Wirtschaft schaffe zusätzlich Aufmerksamkeit. „Wenn erst einmal an den ersten Gebäuden gebaut wird, wird das die Nachfrage noch einmal ankurbeln“, sagt Baum.