Auto in Kaarst entwendet : Audi Q7 nach Diebstahl wiedergefunden

Auto in Kaarst entwendet

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Foto: dpa/Friso Gentsch

Kaarst An der Straße „Lange Hecke“ ist eine Audi-Q7-Geländelimousine gestohlen worden. Nun wurde es gefunden. Die Ermittlungen dauern an.

Der Diebstahl ereignete sich in der Nacht zwischen Samstag, 19.15 Uhr, und Sonntag. Eine Fahndung nach dem Auto verlief bereits erfolgreich. Der Audi Q7 konnte am Sonntag in Braunschweig sichergestellt werden.