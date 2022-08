Vorstandswahlen bei Kaarster Liberalen : Astrid Werle bleibt Parteichefin der FDP

Kaarst Auf dem Parteitag der Kaarster FDP ist die Vorsitzende Astrid Werle in ihrem Amt bestätigt worden. Ihre Stellvertreter bleiben Silke Pescher und Jan Günther, zudem wurde Dirk Salewski neu gewählt.

Astrid Werle Ende blickte auf die zurückliegenden Monate zurück: „Wir konnten bei der Bundestagswahl drittstärkste Kraft in Kaarst werden und auch bei der Landtagswahl lag unser Ergebnis deutlich über dem Landesschnitt. Auch unsere Mitgliederentwicklung ist positiv – wir haben so viele Mitglieder wie nie zu vor. Das ist für uns auch Bestätigung unserer konstruktiven kommunalpolitischen Arbeit.“

Der Fraktionsvorsitzende Dirk Salewski sagte: „Die Freien Demokraten sind das Gesicht der Haushaltskonsolidierung in Kaarst. Für uns gilt weiterhin die Maxime, dass wir unsere Handlungsfähigkeit in der Zukunft nur erhalten können, wenn wir jetzt nicht in die Überschuldung geraten“, sagte er. Daher sei es wichtig, dass eine echte Priorisierung stattfinde, durch die das Geld in den wichtigen Bereichen investiert werde und unnötige Ausgaben auf den Prüfstand gestellt würden. Salewski: „Die Koalition aus CDU und Grünen ist immer noch nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen und endlich die unbeliebten aber notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.“