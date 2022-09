Kosmetikerin in Kaarst : Astrid Panitz erreicht Traumberuf über zweiten Bildungsweg

Kosmetikerin in Kaarst

Kaarst Seit 15 Jahren arbeitet Astrid Panitz als selbstständige Kosmetikerin. Ihren Traumberuf hat sie über den zweiten Bildungsweg erreicht, weil sie in ihrem alten Job nicht glücklich war.

Mit vielen Gästen und zufriedenen Kunden feierte Astrid Panitz (49) das 15-jährige Jubiläum ihrer Selbstständigkeit als Hautpflegespezialistin: 2007 wagte sie den Sprung in die Eigenständigkeit mit der Übernahme des Kosmetikstudios „Welcome“ Am Windvogt, vor zehn Jahren wurde daraus „Hautsache Panitz“ an der Alten Heerstraße.