„Schmutzkampagne gegen Planungsbüro“ Archinauten und Casucci ziehen Bewerbung für Frankenheim zurück

Kaarst · In der „Causa“ Frankenheim gibt es eine spektakuläre Wende: Das Planungsbüro Archinauten hat die Bewerbung als Pächter zurückgezogen. Auslöser dafür ist ein anonymer Brief, in dem harte Vorwürfe gegen die Archinauten geäußert werden. Die Stadt Kaarst hat Anzeige erstattet.

31.01.2024 , 18:00 Uhr

Mit ihrem Konzept von einem Wirtshaus in urbaner Gestalt haben die Archinauten die Mehrheit der Ratsmitglieder überzeugt. Nach einer „Schmutzkampagne“ sind sie nun von der Bewerbung zurückgetreten. Foto: Grafik: Archinauten