Erstes Treffen : Arbeitskreis beschließt Klima-Analyse für Kaarst

Kaarst Der Arbeitskreis Klimaschutz ist am Mittwoch erstmals zusammengekommen. Wer konkrete Maßnahmen erwartet hat, wurde allerdings enttäuscht.

Denn eigentlich ging es erst einmal nur um das weitere Verfahren des Arbeitskreises sowie den Sitzungsrhythmus. Und genau da hatte Werner Kindsmüller, der von der SPD für den Arbeitskreis berufen wurde, ein Problem. Denn die nächste Sitzung war laut Verwaltung für Mai geplant. „Wenn wir den Termin abgestimmt hätten, könnten wir das ganze auch vergessen“, sagt Kindsmüller unserer Redaktion: „Dann würde in diesem Jahr nicht mehr viel passieren in Sachen Klimaschutz.“ Das sahen die Vertreter der Parteien auch ein – und einigten sich nun auf ein zweites Treffen im März.

Die einzige Maßnahme, die beschlossen wurde, war eine Klima-Analyse. „Wir wollen dabei Hotspots ausmachen, wo sich in der Stadt Wärmeinseln bilden, die runtergekühlt werden müssen“, sagt Uwe Schielke, zuständiger Bereichsleiter der Stadt Kaarst. Diese Analyse soll von externen Fachleuten durchgeführt werden und es sollen daraufhin konkrete Maßnahmen erörtert werden. Werner Kindsmüller berichtet, dass dem Arbeitskreis eine „ganze Reihe von Anträgen“ vorlag, zu deren Diskussion die neun Teilnehmer allerdings nicht gekommen sind. Beispielsweise brachte die SPD einen Antrag ein, innerstädtisch Tempo 30 einzuführen, damit die Radfahrer auch auf der Straße fahren können. Auch soll geprüft werden, auf welchen öffentlichen Gebäuden die Installation von Photovoltaik-Anlagen oder Gründächern möglich ist. In Büttgen soll allen Immobilienbesitzern über ein kostenloses Konzept zur energetischen Sanierung ihrer Objekte vorgelegt werden, doch auch darüber wurde nicht wirklich diskutiert. „Ich glaube schon, dass das sinnvoll wäre“, sagt Kindsmüller.

Insgesamt habe er den Eindruck, dass niemand eine konkrete Entscheidung treffen möchte, die über das bereits verabschiedete Klimaschutzkonzept hinaus geht. „Vor allem die CDU muss Farbe bekennen. Solche Dinge wie Stadtradeln oder Fasten fürs Klima bringen auch keine CO 2 -Einsparungen ein“, sagt er.

