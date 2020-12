Gutschein- und Geschenkeshop : „Mein Kaarst“-App hilft lokalen Geschäften

Sascha Loquingen, Axel Süßbrich, Michael Schreinermacher, Patrick Schappert und Bürgermeisterin Ursula Baum (v.r.) auf dem Rathausplatz. Foto: Stadt Kaarst

Kaarst Der erneute Lockdown hat den ohnehin schon gebeutelten Einzelhandel in Kaarst hart getroffen. Durch die Entscheidung, die Geschäfte bis zum 10. Januar zu schließen, bricht den Unternehmen das so wichtige Weihnachtsgeschäft weg.

Doch die Kaarster geben nicht auf, und so wurde in einer Nacht-und-Nebel-Aktion kurzerhand ein Gutschein- und Geschenkeshop auf der „MeinKaarst“-App freigeschaltet. „Wir bieten das für alle Unternehmen kostenlos an“, sagt Sascha Loquingen, Mit-Initiator der „MeinKaarst“-App. Michael Schreinermacher, Vorsitzender der Immobilien- und Werbegemeinschaft Kaarst, sei auf ihn zugekommen und hat gefragt, was in der App möglich sei, um dem Einzelhandel in dieser schwierigen Zeit unter die Arme zu greifen.

Herausgekommen ist so der Gutschein- und Geschenkeshop. Die Unternehmen müssen nur Fotos der Produkte machen, die sie verkaufen wollen, den Rest übernehmen Loquingen und sein Team. Unterstützt wurde das Projekt von der Werbegemeinschaft Rathaus-Arkaden, der Wirtschaftsförderung der Stadt Kaarst und dem Stadtmarketing. Bis zum Ende des Lockdowns bietet „MeinKaarst“ das Angebot kostenlos an und verzichtet darüber hinaus auch auf die Gebühr, die bei Käufen per Paypal anfällt.