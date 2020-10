Pflanzung in Holzbüttgen : Apfelbaum als Zeichen gegen Rechts

Christian Gaumitz, Margret Hübner, Brigitte Schafhausen und Nina Lennhof (v.l.) bei der Pflanzung des „Korbiniansapfel KZ3“. Foto: Anja Tinter

Holzbüttgen Auf der Streuobstwiese des Kleingartenvereins Holzbüttgerhaus ist am Dienstagmorgen ein besonderer Apfelbaum gepflanzt worden. Der „Korbiniansapfel KZ-3“ wurde zu Zeiten des Nationalsozialismus kreiert.

Er ist aktuell nur ein unscheinbares Bäumchen und noch nicht mit Äpfeln, sondern eher mit mannigfaltigen anderen „Früchten“ hinsichtlich Herkunft, Zeichen und Zukunftsvisionen behangen: Am Dienstagmorgen wurde mit der Pflanzung eines Korbinianapfelbaums die Streuobstwiese des Kleingartenvereins Holzbüttgerhaus (KGV) eingeweiht, gelegen am Fußweg von der Bismarckstraße aus Richtung Georg-Büchner-Gymnasium. Gestiftet hat den Baum die Partei „Bündnis90/Die Grünen“ aus Kaarst. Der „Korbiniansapfel KZ-3“, so die genaue Bezeichnung, hat eine ganz besondere Herkunft: Der ab 1941 im Priesterblock des Konzentrationslagers Dachau inhaftierte katholische Pfarrer Korbinian Aigner war hauptsächlich in der Landwirtschaft eingesetzt. Es gelang ihm, zwischen zwei Lagerbaracken Apfelbäume zu pflanzen und sogar vier Züchtungen namens KZ-1 bis KZ-4 zu kreieren. Aigner schmuggelte sie bei Kriegsende aus dem Lager, konnte beim Todesmarsch nach Südtirol in ein Kloster fliehen und überlebte. Von seinen Züchtungen blieb die Sorte KZ-3 erhalten – und nun soll auch ein Baum in Kaarst wachsen, gedeihen und Früchte tragen.

„Wir wollen mit ihm ein klares Zeichen gegen Rechts setzen“, erklärt Nina Lennhof, ehemalige Bürgermeisterkandidatin der Grünen und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Partei im Kaarster Stadtrat. Im Zuge der Aktion „Hier fehlt ein Baum“ habe man im vergangenen Jahr Anregungen der Bürger gesammelt und 100 Bäume verschenkt. Auf den Korbinianapfelbaum ist Nina Lennhof durch eine Ausstellung über Korbinian Aigner aufmerksam geworden und so auf die Idee gekommen, diesen besonderen Baum an den KGV zu stiften. Man habe die Bäume selbst eingetopft und dann verschenkt, erklärt Christian Gaumitz, Fraktionsvorsitzender der Grünen in Kaarst. Das sei eine „aktive Auseinandersetzung mit dem Grün in der Stadt“, um langfristig den Klimawandel mittels eines „Kühlungseffekts“ zu unterstützen. Die Grünen haben durch die Baumspenden viele „schöne und positive Rückmeldungen“ erhalten, so Gaumitz. Jetzt kam noch eine hinzu: Margret Hübner, zweite Vorsitzende des KGV und Hobbyimkerin Brigitte Schafhausen freuten sich sehr über die Spende für die Streuobstwiese. Diese entsteht auf einem 400 Quadratmeter großen Grundstück, das der frühere Pächter aus gesundheitlichen Gründen gezwungen war aufzugeben. Gartenhaus und Nebengebäude mussten abgerissen werden. Der Verein beschloss, eine Streuobst- und Bienenwiese anzulegen, um Insekten mehr Lebensraum und Nahrung zu bieten.

Info Über 50 Gemüsegärten im Besitz des KGV Grundstücke 56 Obst- und Gemüsegärten, derzeit alle verpachtet. Übernahmekosten liegen bei 5000 bis 8000 Euro. Laufende Kosten pro anno bis zu 400 Euro. Kontakt Franz Joachim Zimmermann, Vorstand@kgv-holzbüttgerhaus.de; Margret Hübner, Telefon 02131 858878 oder 2.Vorsitzende@kgv-holzbüttgerhaus.de.

Zehn Bienenkästen von Brigitte Schafhausen werden auf den Fundamenten der beiden früheren Gebäude eine neue Heimat finden. Sie wird sich auch um die Pflege der Wiese kümmern. Durch die Corona-Pandemie sind die Arbeiten noch nicht so weit fortgeschritten wie geplant, da der Verein alles in Eigenregie durchführt und eine Zeitlang Gemeinschaftsaufgaben nicht möglich waren. Inzwischen ist auf einem abgetrennten Areal eine Wiesenmischung eingesät worden, weitere Bäume sollen folgen. Der Korbinianapfelbaum wartete seit Juni auf seine Einpflanzung: „Jetzt musste er in die Erde“, weiß Margret Hübner, die den Baum in der Zwischenzeit sorgsam gepflegt und gegossen hat. Auch ein Loch hatte sie bereits vorbereitet und mit vereinten Kräften setzten Lennhof und Gaumitz den Baum ein.