Jungfernweg in Kaarst : Anwohner klagt über Zerstörung von Biotop

Kaarst Auf dem Feldweg am Ende des Jungfernweges hinter dem Friedhof, der bei Spaziergängern und Fahrradfahrern sehr beliebt ist, liegen dicke Äste im Gebüsch, die von Mitarbeitern der Stadt Kaarst abgeschnitten wurden. Ganz zum Unmut eines Anwohners.

Dieser beklagte gegenüber unserer Redaktion, dass durch die Schnittarbeiten unnötigerweise ein weiteres Biotop zerstört würde. Der Anwohner erklärt, dass die Stadt ihm mitgeteilt habe, dass die Arbeiten durchgeführt wurden, weil sich Kinder ansonsten an dieser Stelle beim Spielen verletzen könnten. Dabei sei wegen der Dornen am Rand vor dem Rückschnitt auch kein Kind in das kleine Waldstückchen reingegangen. Nun sei der Lebensraum vieler Kleintiere und Vögel zerstört, moniert der Anwohner.

Auf Nachfrage unserer Redaktion teilte die Verwaltung nun mit, dass die Fläche am Jungfernweg gepflegt wurde, da sich dort einige abgestorbene Bäume und Äste befanden, die umzustürzen drohten. „Hier musste die Stadt ihrer Sicherheitspflicht nachkommen, damit niemand durch die abstürzenden Äste zu Schaden kommt“, heißt es aus dem Rathaus. Es sei eine „gewöhnliche“ Pflanzenpflegemaßnahme durchgeführt worden, wie sie in Wäldern häufig vorgenommen werde. Das Totholz sei bei den Arbeiten nicht entnommen worden, sondern in der Natur belassen worden. „Damit es Kleintieren weiterhin als Rückzugsort dienen kann“, heißt es auf Anfrage bei der Stadt. Damit die Mitarbeiter überhaupt erst an die Äste herankommen konnten, mussten zuvor einige Sträucher zurückgeschnitten werden. „Diese wurden allerdings nur soweit wie nötig gekürzt und werden sich in der kommenden Zeit wieder ausbreiten können“, lautet die Begründung der Verwaltung. Die Wiese neben der Fläche wurde vor einiger Zeit übrigens eingezäunt. Auf einem Schild steht: „Dies ist eine Futterfläche. Bitte nicht betreten. Danke.“