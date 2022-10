Kölner Straße in Kaarst-Büttgen : Anwohner rufen Homepage zur Bolzplatz-Rettung ins Leben

Kaarst In der Diskussion um sozial geförderten Wohnungsbau an der Kölner Straße im Büttgener Süden haben nun die Anwohner des betroffenen Bolzplatzes den nächsten Schritt gemacht und eine professionelle Internetseite erstellt. Was sie damit erreichen wollen.

Auf Internetseite sind der alle Informationen über die Pläne der Stadt und die Argumente, die gegen das Vorhaben sprechen, gebündelt. Auf der Webseite www.gruenes-buettgen.de, seit Montagabend online, kritisiert eine Gruppe von Anwohnern den Vorschlag zur Bebauung des Bolzplatzes und die Informationspolitik der Kaarster Stadtverwaltung um Bürgermeisterin Ursula Baum.

Am Zaun des Bolzplatzes wird auf die Homepage hingewiesen. Foto: Ata Abdavi

Ziel der neuen Webseite soll sein, Informationen aus Bürgersicht an einer Stelle zu bündeln. Mit Hilfe von Newslettern und Blogeinträgen sollen auch Bürger erreicht werden, die keine sozialen Medien nutzen. Die Anwohner erklären, dass ihre Aktion politisch neutral sei und ausschließlich dem Zweck diene, jegliche Bebauung der Fläche zu verhindern. „Wir wollen keine Versiegelung, fordern hausnahe Grünflächen für Kinder und generell eine weitsichtigere Politik, was die Bebauung angeht“, erklärt Ata Abdavi als einer der Initiatoren. Stand Donnerstagmittag wurden rund 420 Unterschriften gesammelt. Es sei für ihn noch nie so einfach gewesen, Menschen für ein bestimmtes Thema zu überzeugen. „Es ist überwältigend, wie positiv die Leute unserer Sache gegenüber stehen“, erklärt er.