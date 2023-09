Tradition vor Schützenfest in Vorst Schützenkönig putzt Antonius mit Kühlpads

Eigentlich ist es ein Luxusproblem: Vor dem letzten Schützenfest in der Stadt Kaarst, gut eine Woche nach Beginn des meteorologischen Herbstanfangs, ist strahlender Sonnenschein angesagt. Die Schützen fürchten, dass es zu heiß werden könnte. Sie tranken während des Antoniusputzens nicht Wasser, sondern Bier, und zwar die Marke, die es auch vielen, vielen Jahren auch im Festzelt geben wird, nämlich Hannen Alt. Noch vor einem Jahr wurde Diebels Alt getrunken. Marcel Weifels war wieder in Österreich in Urlaub und es ist längst zur Tradition geworden, dass er einige Spirituosen für die Schützen mitbringt. Die „Piefkes“ vertrauten dem Schnaps, der ihre Stimmung noch ein Stück anheben sollte. Angehoben waren wenige Minuten zuvor diejenigen Schützenbrüder worden, die sich an der Antoniusfigur im Sinne von moderaten Temperaturen während des Festes zu schaffen gemacht hatten, unter ihnen Schützenkönig Thomas Müllers. Den Traktor hatte Peter Schmitz zur Verfügung gestellt.