Familienhilfeplan beschlossen Anspruchsberechtigte Kaarster Familien werden auch 2024 entlastet

Im vergangenen Jahr gab es in Kaarst 56 berechtigte Familien, wobei 35 Neuanmeldungen dabei waren. Zum Jahr 2018 (28 Familien) hat sich die Zahl der berechtigten Familien somit verdoppelt. Im Jahr 2022 waren es noch 35 Familien, die für die Leistungen aus dem Familienhilfeplan berechtigt waren. Dagegen ist die jährliche Haushaltsbelastung sukzessive rückläufig, was vor allem auf die stärkere Nutzung der Bildungs- und Teilhabeleistungen zurückzuführen sei, wie die Stadt in einer Vorlage mitteilt. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden Mittel in Höhe von 5000 Euro kalkuliert.