Kaffeeklatsch im Tuppenhof : Ansgar Heveling besucht Kaarster Senioren

Vorst Der CDU-Bundestagskandidat für den Wahlkreis 110, Ansgar Heveling, war zu Besuch bei der Senioren-Initiative auf dem Tuppenhof. Es gab Kaffee und Kuchen.

Theo Thissen, der Vorsitzende der Senioren-Union, verriet beim Kaffeeklatsch auf dem Tuppenhof, wie er die Lage der CDU kurz vor der Bundestagswahl einschätzt: „Ich hoffe, dass wir noch die Kurve kriegen.“ Und er fügte hinzu: „Die Kurve in Kaarst ist nicht so scharf, Ansgar, du wirst sie kriegen.“

Bei Kaffee und Kuchen hörten die Senioren dem Korschenbroicher Ansgar Heveling, der ihre Interessen in Berlin vertritt, zu. Sein Wunsch: Dass er am 26. September zum vierten Mal nach Berlin in den Bundestag geschickt wird. Über die Landesliste sei er nicht abgesichert.