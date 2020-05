Politik in Kaarst : Palmen wehrt sich gegen Kritik der Grünen

Kaarst Zwischen der SPD und den Grünen knistert es. Grund ist die Kritik im Newsletter der Grünen. Darin wird die SPD-Vorsitzende Anneli Palmen wegen ihrer Haltung in der Corona-Krise kritisiert.

Es sind nur ein paar Zeilen auf der vorletzten Seite des Newsletters „Grüne Post“, den die Partei Bündnis90/Die Grünen alle sechs bis acht Wochen an Parteimitglieder und Interessierte verschickt. Unter der Überschrift „„Sozial“-Demokraten in Kaarst“ wird die SPD-Vorsitzende Anneli Palmen kritisiert.

Gemeinsam haben sie in Zeiten von Kontaktverboten die Ersatztafel angeboten. „Damit haben wir einen praktischen Beitrag in der Coronakrise geleistet“, so Palmen. Zudem nehme die SPD den Wohnungsmarkt „mehr denn je“ in den Blick und haben in den vergangenen Ausschüssen ein „deutliches Signal gesetzt mit den Anträgen auf eine 50-prozentige Quote für den sozial geförderten Wohnungsbau“. Auch den kleineren Unternehmen und der Gastronomie, die extrem unter der Krise zu leiden hat, wurde unter anderem mit der Abschaffung der Terrassengebühr geholfen.