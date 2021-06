Mitgliederversammlung in Kaarst : SPD schenkt Palmen das Vertrauen

Kaarst Anneli Palmen bleibt Parteivorsitzende der Kaarster Sozialdemokraten, ihre neue Stellvertreterin heißt Ulrike Bruckner-Kindsmüller. Sie löst Monika Hartings ab.

Die Kaarste SPD hat am vergangenen Freitag auf ihrer Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Dabei wurde Anneli Palmen in ihrem Amt als Parteivorsitzende bestätigt. Palmen trat auf Vorschlag des Ortsvereinsvorstandes sowie den Arbeitsgruppen, die in den vergangenen Monaten die Partei zur Neuaufstellung beraten hatte, erneut an. Zur stellvertretenden Vorsitzenden wurde Ulrike Bruckner-Kindsmüller gewählt. „Nach dem Rücktritt als Fraktionsvorsitzende kann ich mich nun mit aller Kraft auf die Parteiarbeit konzentrieren“, erklärte Palmen. Dabei bleibe bezahlbarer Wohnraum eines der Kernthemen. „Als Partei des sozialen Zusammenhalts und der Solidarität werden wir nicht akzeptieren, dass als Corona-Helden beklatschte Pfleger und Pflegerinnen, Verkäufer und Verkäuferinnen, Polizisten und Polizistinnen oder Rettungskräfte in Kaarst keinen erschwinglichen Wohnraum finden“, erklärt Palmen in einem Statement, das unserer Redaktion vorliegt.

Die SPD werde zudem ein offenes Ohr für die Bürgerinnen und Bürger haben und das Gespräch suchen. „Entscheidungen in der Stadt dürfen nicht an den Interessen der Bürger vorbei und über ihre Köpfe hinweg getroffen werden“, so Palmen. Die SPD unterstütze Formen der Bürgerbeteiligung wie etwa den Radentscheid und werde ihre Themen auch außerhalb des Rats, auf der Straße und medial verstärkt in die Öffentlichkeit bringen. Die neu gewählte stellvertretende Vorsitzende Ulrike Bruckner-Kindsmüller bringt langjährige Erfahrung in der SPD, aber auch in Bürgerbewegungen wie „Kaarster gegen Fluglärm“ und „Kaarster for Future“ mit. Für sie gehören soziale Politik und Umweltpolitik zusammen. Menschen mit geringen Einkommen hätten zwar einen viel geringeren CO2-Fußabdruck, seien aber vom Klimawandel ungleich stärker betroffen. „In schlecht isolierten Mansarden etwa wird es richtig heiß“, so Bruckner-Kindsmüller. Diese Familien brauchten geeigneten Wohnraum wie auch Erholungsräume in der Stadt mit Grünanlagen, Spielplätzen und Schatten spendenden Bäumen.