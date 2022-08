Erstmals in Kaarst auch online : Anmeldungen für Kita-Jahr 2023/24 ab August möglich

Erstmals in Kaarst auch online

Die Anmeldungen für die Kitas in Kaarst müssen bis zum 31. Oktober abgegeben werden. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Kaarst Das Anmeldeverfahren für das Kindergartenjahr 2023/2024 startet: Ab dem 1. August können sich alle Interessierten erstmals online sowie telefonisch oder per E-Mail bei den Mitarbeitern des Bereiches Jugend und Familie anmelden. Die Details.

Für das Online-Anmeldeverfahren wird ein kostenloses Benutzerkonto benötigt. Die entsprechenden Online-Links und Dokumente werden am 1. August auf der Seite der Stadt unter www.kaarst.de freigeschaltet. Pro Kind ist eine separate Anmeldung vorzunehmen.

Die Anmeldung erfolgt für alle Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet mit Ausnahme des „Lukaskindergartens“ und der privaten Einrichtung „Mäusebande“. Die Anmeldungen müssen bis zum 31. Oktober online, postalisch oder per E-Mail abgegeben werden. Alle bis zu diesem Zeitpunkt eingegangenen Anmeldungen werden gleichrangig behandelt. Es spielt dabei keine Rolle, an welchem Datum die Anmeldung in diesem Zeitraum abgeben wird.