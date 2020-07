Einrichtungen in Kaarst : Anmeldungen für Kita-Jahr 2021/2022 starten im August

Einrichtungen in Kaarst

Ein Blick auf den Außenbereich des Kindergartens an der Alten Heerstraße. Foto: Tinter, Anja (ati)

Kaarst Das abgelaufene Kindergartenjahr war kein normales. Dafür hat die Corona-Pandemie gesorgt. Schon jetzt können sich Eltern, die einen Kita-Platz für das Jahr 2021/2022 haben wollen, anmelden.

Das Anmeldeverfahren startet am Am 1. August. Die Unterlagen können telefonisch oder per E-Mail bei den Mitarbeiterinnen des Bereiches Jugend- und Familie angefordert werden. Pro Kind ist ein separates Formular auszufüllen.