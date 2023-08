Büttgener Rathausplatz Anmeldungen für Kindertrödelmarkt noch möglich

Für den beliebten Kindertrödelmarkt am Sonntag, 24. September, in Büttgen gibt es noch freie Standplätze. Anmeldungen dafür werden im Rathaus Büttgen am Montag, 4. September, 10 bis 12 Uhr, sowie am Mittwoch, 6. September, 16 bis 18 Uhr, entgegengenommen. In diesem Jahr wird der Kindertrödelmarkt in kleinerer Form als Veranstaltung der IG Büttgen durch Birgit und Rolf Toepel sowie Ansgar Leitzke organisiert. Pro Familie kann ein Standplatz reserviert werden. Gewerbliche Händler sind ausgeschlossen. Insgesamt stehen 200 Standplätze zur Verfügung.