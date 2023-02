Weiterführende Schulen in Kaarst Nur wenig Anmeldungen für die Realschule

Kaarst · Während es hohe Anmeldezahlen an den Gymnasien und der Gesamtschule in Kaarst gibt, ist an der Realschule noch Luft nach oben. Die Zahlen.

28.02.2023, 04:50 Uhr

„Mit der Realschule müssen wir uns auseinandersetzen“, hat Schuldezernent Sebastian Semmler aufgrund der niedrigen Anmeldezahlen erklärt. Foto: Stephan Seeger

Von Rudolf Barnholt

Das Anmeldeverfahren für die weiterführenden Schulen in Kaarst ist am 10. Februar zu Ende gegangen. Die Ergebnisse sind nicht wirklich überraschend: Die beiden Gymnasien können sich ebenso wie die Gesamtschule über gute beziehungsweise sehr gut Anmeldezahlen freuen. Anders ist die Situation an der Realschule. Dort gingen lediglich 31 Anmeldungen ein, 15 aus Kaarst und 16 aus Neuss. „Mit der Realschule müssen wir uns auseinandersetzen“, sagte Schuldezernent Sebastian Semmler im Schulausschuss angesichts der geringen Anmeldungen. Es gebe zwei Möglichkeiten, auf diese Anmeldezahlen zu reagieren: „Wir müssen eine Ausnahmegenehmigung einholen, um dann entweder zwei reduzierte oder eine größere Klasse einrichten zu können.“ Semmler zeigte sich optimistisch, dass noch weitere Anmeldungen hinzukommen werden. Sein Credo: „Die Realschule muss weiter gestärkt werden und attraktiver gestaltet werden.“