Infos für Eltern in Kaarst : Anmeldebeginn für das nächste Kindergartenjahr

Infos für Eltern in Kaarst

Kaarst In Kaarst startet am 1. August das Anmeldeverfahren für das Kindergartenjahr 2020/2021. Das Anmeldeformular ist während der Öffnungszeiten im Bereich Jugend und Familie der Stadt Kaarst, Zimmer 128 und 129 erhältlich.

In Kaarst startet am 1. August das Anmeldeverfahren für das Kindergartenjahr 2020/2021. Das Anmeldeformular ist während der Öffnungszeiten im Bereich Jugend und Familie der Stadt Kaarst, Zimmer 128 und 129 erhältlich. Das teilte die Stadt jetzt mit. Die Anmeldebögen können auch telefonisch oder per E-Mail angefordert werden. Pro Kind ist ein separates Formular auszufüllen.