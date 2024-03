Kaarster sagt vor Landgericht Krefeld aus Anleger um Millionen betrogen – „Ich war total überzeugt von der Idee“

Vier ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Firma stehen wegen bandenmäßigen Anlagebetrugs vor Gericht. Doch die Angeklagten im Alter von 44 bis 67 Jahren bestreiten jede Betrugsabsicht und zeigen sich von ihrer Geschäftsidee weiter überzeugt. „Das Konzept Umnutzung ist die Lösung“, sagte der Hauptangeklagte, ein 61-jähriger Kerntechniker aus dem bayrischen Kirchheim (bei Würzburg). Er war der Chef des Unternehmens. Die 19 stillgelegten Atommeiler lägen alle an einem Fluss und hätten alle einen Gleisanschluss. „Ganz einfach“ könne man in ihnen Wasserstoff produzieren und auf dem Wasser- oder Schienenweg in großen Mengen zu den Abnehmern transportieren.