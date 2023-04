Kaarster Elektroinstallateurmeister verzweifelt Botschaft erteilt Fachkraft kein Visum

Andreas Stein ist verzweifelt. Der Kaarster Elektroinstallateurmeister führt die a.s.e-tec GmbH mit Sitz an der Weckenhofstraße in Kaarst und sucht händeringend nach einem fähigen Mitarbeiter. Im vergangenen Jahr ging einer seiner Mitarbeiter in Rente, dessen Sohn ist Auszubildender bei Stein. Im Februar kamen die beiden auf Stein zu und erklärten, dass der Cousin des Azubis gerne in Deutschland arbeiten würde.