Personalwechsel in Kaarst Andreas Pelzer übernimmt Leitung der Oberberg Fachklinik

„Mit seinen profunden Fachkenntnissen, besonders im Bereich Abhängigkeitserkrankungen und Sucht, passt Herr Pelzer optimal zum Profil der Oberberg Fachkliniken, dem führenden Qualitätsverbund privater Tages- und Fachkliniken im Bereich Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Deutschland. Wir freuen uns auf die gemeinsamen, nächsten Entwicklungsschritte der Klinik“, sagt Maren Kentgens, operative Geschäftsführerin (COO) der Oberberg Gruppe. „Professor Lange-Asschenfeldt danken wir herzlich für seine großartige Arbeit beim Aufbau und der Vernetzung der Klinik am Standort in Kaarst und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.“ „Ich danke der Oberberg Gruppe für ihr in mich gesetztes Vertrauen und blicke den Aufgaben, die vor mir liegen, mit großer Freude entgegen“, sagt Pelzer: „Ich bin in der dankbaren Position, ein eingespieltes und erfahrenes Team an meiner Seite zu haben und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit.“