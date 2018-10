Kaarst: Amprion lässt Konverterstandort weiter offen

Osterath oder Dreiecksfläche? : Amprion lässt Konverterstandort weiter offen

Netzbetreiber Amprion favorisiert den Standort II. Foto: Amprion/koop

Kaarst Die Bundesnetzagentur ist sich immer noch nicht im Klaren darüber, wo sie den geplanten Konverter bauen wird. Das teilte sie am Montag mit. Demnach kommen auch andere Standorte als Osterath und der Dreiecksfläche in Kaarst in Betracht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Initiative „Kein Doppelkonverter in Kaarst und Neuss“ hatte bei der Bundesnetzagentur eine Erweiterung des Untersuchungsrahmens für eine mögliche Fläche eingefordert. „Beide Flächen liegen viel zu dicht an der Wohnbebauung. Der Konverter muss deshalb im Braunkohlerevier errichtet werden“, heißt es. Die Bundesnetzagentur teilte mit, dass eine Erweiterung des Untersuchungsrahmens zum derzeitigen Verfahrenszeitpunkt bereits rein formal nicht möglich ist, da die erforderlichen Unterlagen mittlerweile vorliegen. Diese Unterlagen werden derzeit geprüft. Der nächste Verfahrensschritt ist dann die Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung. Dort hat die Bundesnetzagentur auch zu prüfen, ob aufgrund neuerer Erkenntnisse andere oder ergänzende Unterlagen vorzulegen sind, weil sich die Sach- und Rechtslage dann womöglich anders darstellt als zunächst angenommen. Dies „könnte sich unter Umständen auch auf die Untersuchung weiterer Optionen für einen potenziell in Frage kommenden Konverterstandort beziehen, wenn sich hierzu dann weitere Anhaltspunkte ergeben“.