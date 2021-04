Ehrenamtler in Kaarst : Amphibien-Schützer fordern Konzept

Dana Neuber-Lemz und Stefan Neuber (v.l.) kümmern sich ehrenamtlich seit 15 Jahren um die Amphibien im Vorster Wald. Foto: Stephan Seeger

Kaarst Seit 2004 kümmern sich Dana Neuber-Lenz und Stefan Neuber um den Amphibienschutz an der L390. Sie wünschen sich mehr Unterstützung von Politik und Straßen.NRW.

Das letzte Schreiben an Straßen.NRW datiert vom 13. März dieses Jahres. Darin fordern Dana Neuber-Lenz und Stefan Neuber den Landesbetrieb dazu auf, die Installation einer festen Amphibienschutzleiteinrichtung an der L390 gegenüber der Einfahrt des Kaarster Sees zu prüfen. Es ist nach Aussage von Neuber-Lenz nicht das erste Schreiben, das die ehrenamtlichen Tierschützer an Straßen.NRW geschickt haben. Für Mai 2020 war von dem Landesbetrieb eigentlich eine Ortsbesichtigung zugesagt, doch diese fand nicht statt. Seitdem meldet sich Straßen.NRW auf keine Mails der beiden Tierschützer mehr. „Ich könnte dutzende dieser Mails zeigen“, sagt Neuber-Lenz.

Seit 2004 führen die Tierschützer Statistiken über die Anzahl der Amphibien, die zum Laichen aus dem Vorster Wald auf die andere Seite der L390 wandern müssen. Im Jahr 2020 waren es beispielsweise 1021 Tiere, darunter Teichmolche, Teichfrösche und Erdkröten, die von den Ehrenamtlern aufgefangen und übergesetzt wurden. Mit dieser über viele Jahre geführten Statistik konnte bewiesen werden, dass ein fest installiertes Leitsystem notwendig ist. Und wenn dieses System tatsächlich kommen sollte, könnten die beiden Tierschützer nach 17 Jahren endlich das Ehrenamt abgeben. Im September 2019 hatte die Stadt Kaarst mitgeteilt, dass Straßen.NRW im Zuge der Fahrbahnsanierung an der L390 eine stationäre Amphibienschutzanlage im Bauprogramm aufgenommen hat. Doch bis heute ist weder die Sanierung noch die Installation der Schutzanlage vorgenommen worden. „Es würde perfekt passen, dann können gleichzeitig mit der Sanierung die Tunnelungen eingebracht werden“, so Neuber-Lenz. An der L390 greift zudem das Umweltschadensgesetz. „Man kann davon ausgehen, dass jedes Jahr eine fünfstellige Summe an Jungtieren überfahren wird“, sagt Neuber-Lenz. Die Tiere suchen nach dem Laichen den Weg zurück in den Vorster Wald und fallen dabei den Autos zum Opfer.