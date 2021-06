Anlage in Kaarst : Ampel am Bahnhof wird geprüft

Die Technik an der Ampelanlage am Kaarster Bahnhof wurde im Jahr 1988 dort verbaut. NGZ-Foto: seeg Foto: Stephan Seeger

Kaarst Die Verwaltung will die Planungskosten für die Anlage am Bahnhof in die Hand nehmen. Die Stadt hat allerdings schlechte Erfahrungen mit einem ähnlichen Exemplar gemacht.

Die Ampelanlage an der Kreuzung Neersener Straße/Kaarster Straße/Büttgener Straße ist vor allem für Linksabbieger auf die Kaarster Straße ein echtes Hindernis, weil sie einfach zu lange warten müssen. Aber auch für sehbehinderte Menschen ist die Kreuzung gefährlich, weil die Ampelanlage bislang keine akustischen Signale abgibt. Daher ist es sinnvoll, wenn die Anlage sowieso überplant werden soll, alles auf den Prüfstand zu stellen. So auch die Steuerung bei den Fahrten der Regiobahn. Bislang werden beim Einfahren eines Zuges nur die Schaltungen parallel zur L390 freigegeben, Fußgänger und Radfahrer müssen bei Rot stehen bleiben. Da es sich bei der Anlage an einem Bahnübergang und einer Straße handelt (Büstra-Anlage), ist auch eine Abstimmung mit dem Eisenbahnbundesamt notwendig, sollten Änderungen im Signalprogramm vorgenommen werden.