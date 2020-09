Verkehrsausschuss in Kaarst : FDP scheitert mit Antrag auf Ampel in Vorst

Kaarst Am Zebrastreifen auf der Wattmannstraße wird keine Anlage errichtet. Stattdessen soll geplant werden, wie die Verkehrssituation verbessert werden kann.

Die FDP-Fraktion wollte an der Wattmannstraße in Vorst eine Ampel errichten lassen – doch mit diesem Antrag sind die Liberalen im Planungsausschuss krachend gescheitert. Nur der Fraktionsvorsitzende Günter Kopp stimmte dafür, alle anderen Ausschussmitglieder halten eine Ampel an dieser Stelle für unsinnig. Kopp erklärte, dass an dieser Stelle häufig kritische Verkehrssituationen beobachtet werden und eine Ampel diese eindämmen könnte, ehe es dort irgendwann einmal zu einem schlimmen Unfall kommt. Doch mit dieser Meinung stand er alleine da, wie die Diskussion zu diesem Thema zeigte.

Rainer Milde, der in Vorst zu Hause ist, glaubt nicht, dass sich das Verhalten der Fahrradfahrer durch eine Ampel verbessern würde. „Es wäre gut, wenn man die Situation täglich beobachtet und nicht nur für ein Pressefoto dort hingeht“, sagte das CDU-Mitglied. Was Vorst stattdessen braucht, ist etwas anderes. „Wir brauchen eine Entzerrung des Auto- und Radverkehrs“, so Milde. Heiner Hannen (Die Grünen), der generell bei jedem Tagesordnungspunkt die Probleme der Radfahrer im Blick hat, habe die Stelle auch beobachtet. „Die unvernünftigen Radfahrer würden sich dort auch nicht an eine Ampel halten“, glaubt der Landwirt. Zugleich lobte er das Verhalten der Autofahrer an dem Zebrastreifen: „Dort wird langsam gefahren“, so Hannen. Vielmehr müsse die Stadt im Mobilitätskonzept überlegen, wie man die Wattmannstraße anders gestalten könnte, um die Geschwindigkeit zu reduzieren. Und zwar „vom Ortseingang bis zur Kleinenbroicher Straße“, so Hannen. Die ganze Straße müsse entschleunigt werden. Herbert Palmen (SPD) ist zwar kein Freund von Drängelgittern, sieht aber keine andere Möglichkeit, als an der Wattmannstraße solche Gitter aufzustellen. Doch dann würden beispielsweise auch keine Kinderwagen mehr vorbei kommen und die Radfahrer würden diese auch einfach übersehen, waren sich die Ausschussmitglieder sicher.