Stunde der Gartenvögel in Kaarst Am Wochenende werden wieder Vögel gezählt

Am kommenden Wochenende (12. bis 14. Mai) rufen der Nabu, der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) und die Naturschutzjugend (Naju) wieder zur Stunde der Gartenvögel auf. Im vergangenen Jahr beteiligten sich 67.000 Menschen, die mehr als 1,5 Millionen Vögel meldeten. Gemeinsam mit der Schwesteraktion „Stunde der Wintervögel“ handelt es sich damit um Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmach-Aktion. „Je mehr Menschen mitmachen, desto besser können unsere Expertinnen und Experten den Zustand der Vogelpopulationen in unseren Siedlungen einschätzen“, sagt Ulrike Silberbach vom Nabu-Ortsverband Kaarst. Aufschluss erhoffen sich die Naturschützer auch über mögliche Veränderungen in der Vogelwelt, die durch den Klimawandel hervorgerufen werden.