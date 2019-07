Wachdienst in Kaarst : Am Kaarster See wacht die DLRG

Am Kaarster See wacht die DLRG

Kaarst Mit der Hitze beginnt auch die Saison für die DLRG Kaarst. Rund 30 Ehrenamtliche wachen am Wochenende über die Badegäste.

Zum Start der Sommerferien füllt sich das Freibad vom Kaarster See. Zeitgleich beginnt auch die Hochsaison der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Kaarst. In der etwa viermonatigen Saison unterstützen rund 30 Ehrenamtliche die Mitarbeiter der Kreiswerke Grevenbroich an Wochenenden und besonders heißen Tagen bei den Wachdiensten. Die Kreiswerke sind als Betreiber des Sees für den Wachdienst unter der Woche zuständig.

Überwacht wird der See seit 1984 während der Öffnungszeiten zwischen 10 und 21 Uhr. Eine Wache übernimmt jedoch nie eine Person alleine. Denn neben den sogenannten Wachgängern, die auf dem Wachturm oder den Rettbrettern sitzen, gibt es auch einen Hauptverantwortlichen: den Wachführer. Julia Klaren, Philip Hornby und Tim Hinderkott haben sich zu Wachführern ausbilden lassen. Während einer Schicht verlassen sie die DLRG-Zentrale nie und koordinieren von dort aus alle Wachgänger. „Wir müssen immer in Rufbereitschaft sein“, sagt Hornby. Alle Vorfälle muss er im Notfall unmittelbar melden und dokumentieren.

Sie alle haben auf ganz unterschiedliche Wege zur DLRG gefunden. „Bei mir waren es meine vier Kinder, die im DLRG-Schwimmunterricht waren“, sagt Hinderkott. Der 50-Jährige ist seit anderthalb Jahren Teil des Teams. Julia Klaren hingegen hat bereits mit drei Jahren in einem Kursus der DLRG Schwimmen gelernt und mit den Jahren immer mehr Aufgaben übernommen. Schon ab zwölf Jahren können Kinder Teil des Wachteams werden. Auch wenn Klaren inzwischen Jura in Düsseldorf studiert, kommt die 20-Jährige immer noch regelmäßig zu ihren Schichten an den See. „Mein Ehrenamt bedeutet mir sehr viel“, sagt sie und ist ständig auf der Suche nach neuem DLRG-Nachwuchs. „Uns ist wichtig, dass die Arbeit Spaß macht. Man soll auch selbst den Tag am See genießen können“, sagt sie. Vielen Badegästen sei nicht klar, dass ihre Arbeit ehrenamtlich sei. Immer wieder müssten sie darauf hinweisen.