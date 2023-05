Stadtradeln in Kaarst Ab Freitag werden wieder fleißig Kilometer gesammelt

Seit 2008 Jahren treten in ganz Deutschland Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Politik sowie Verwaltung gemeinsam für ein besseres Klima in die Pedale. Vorrangiges Ziel ist das Einsparen von CO ² . Ein Stadtradeln-Team kann man bereits ab zwei Personen gründen. Die Teilnehmer sind dann dazu aufgerufen, so oft wie möglich das Fahrrad privat und beruflich zu nutzen. Für die engagiertesten Radler in der Einzel- und Teamkategorie winken Preise. Experten zufolge entsteht etwa ein Fünftel der CO ² -Emissionen in Deutschland im Verkehr. Ein dauerhafter Umstieg für Kurzstrecken aufs Fahrrad kann hier zu einer Vermeidung führen. Anmelden können sich Interessierte online unter www.stadtradeln.de/kaarst oder über die Stadtradeln-App (Android und iOS). Übrigens: Am 3. Juni findet die Höfetour statt. Die folgenden Höfe haben von 9 Uhr bis 12 Uhr geöffnet: Bauer Berrisch, Bioland Lammertzhof, Wilms Gemüsehof und der Loosenhof.