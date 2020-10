Bauarbeiten für neue Sportanlage in Holzbüttgen : Am Bruchweg rollen die Bagger

Christian Schumm von der Firma Frauenrath, Planer Harald Blank, Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus, die Technische Beigeordnete Sigrid Burghart, Michael Wilms von der Sportverwaltung und der örtliche Bauleiter Stephan Jansen (v.l.) haben am Mittwoch die Bauarbeiten auf dem Areal am Bruchweg begutachtet. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Holzbüttgen Der Startschuss zum Bau der neuen Sport- und Freizeitanlage am Bruchweg in Holzbüttgen ist gefallen. Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus begutachtete am Mittwoch die letzte Großbaustelle während ihrer Amtszeit.

Der gelbe Bagger schaufelt im Norden des Geländes fleißig Erde auf einen Haufen, im südlichen Teil ist bereits ein Rechteck ausgehoben, auf dem die Seilbahn des neuen Spielplatzes einmal errichtet werden soll. Die Ortsbegehung auf dem früheren Ascheplatz zeigt: Am Bruchweg tut sich endlich was. Für die scheidende Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus ist es die letzte große Baustelle, die beginnt. „Ich hinterlasse sozusagen Arbeit für die Zukunft“, sagte eine gutgelaunte Bürgermeisterin am Mittwoch bei der Ortsbegehung der Baustelle. Das Unternehmen Frauenrath hat die Ausschreibung gewonnen und baut das rund 10.000 Quadratmeter große Areal um. Und das wird eine Herausforderung, denn dort soll eine Freizeitanlage für alle Generationen entstehen. „Der Ascheplatz ist stark in die Jahre gekommen, deshalb ist nach vielen Diskussionen die Entscheidung getroffen worden, eine neue, moderne Multifunktions-Sportanlage zu bauen“, so Nienhaus.

Neben einer neuen Kleinfeld-Anlage wird eine neugestaltete Laufstrecke inklusive Kugelstoß- und Weitsprunganlage für den Schulsport, eine Pumptrack-Anlage, ein Spielplatz, Grünanlagen, ein Fitness-Parcours mit verschiedenen Geräten und ein Bereich zum Ausruhen entstehen. Auch der Tennisverein DJK Holzbüttgen bekommt einen weiteren Platz. Der Platz wurde zum Großteil aus Fördermitteln finanziert. Die Pläne stammen vom Landschaftsarchitekturbüro Harald Blank. Vor allem der Spielplatz soll einige Highlights wie eine 30 Meter lange Seilbahn und ein großes Klettergerüst bieten. „Es gibt einen Bereich, in dem man sich treffen und Feiern veranstalten kann. Zudem sollen hier auch Schüler Sport machen“, sagt Blank. Die Technische Beigeordnete Sigrid Burkhart erklärt, dass zudem eine „Reservefläche“ bereitsteht, die vorerst nicht genutzt wird. Gebaut wird von Norden nach Süden – derzeit entsteht die Pumptrack-Anlage, die laut Burkhart auch als eine Art Bollwerk zur Regiobahn dienen soll.

Info Alter Ascheplatz hat ausgedient Spaziergänger willkommen Besucher und Spaziergänger können sich auf einen Parkbereich mit Bänken und Grünfläche freuen. Fertigstellung Der Umbau soll voraussichtlich im nächsten Frühjahr abgeschlossen sein. Kosten Die Kosten für die Umgestaltung belaufen sich auf 1,4 Millionen Euro.