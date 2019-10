Jan van Weyde kommt nach Kaarst : „Ich war schon in der Schule der Klassenclown“

„Ich war schon in der Schule der Klassenclown“

Kaarst Am 3. November kommt Jan van Weyde mit seinem ersten Solo-Programm „Große Klappe – die Erste“ ins Georg-Büchner-Gymnasium.

Waren Sie schon mal in Kaarst?

Jan van Weyde Ja, gemeinsam mit anderen Kleinkünstlern und Knacki Deuser. Ich war auch schon mehrfach in den G & G-Studios an der Broicherdorfstraße, wo ich Cartoon-Figuren meine Stimme gebe.

Sie sind auch in Werbespots zu hören.

Van Weyde Eigentlich haben mich die Stand-up-Bühnen schon immer gereizt. Ich war schon in der Schule der Klassenclown, war immer der Lustigste in jeder Runde, und im Oktober 2014 bin ich zum ersten Mal als Comedian aufgetreten – das hat Lust auf mehr gemacht.

Van Weyde Mein Ziel ist es, möglichst authentisch zu sein, so wie Carolin Kebekus, die eine sehr gute Freundin von mir ist. Auf den Kleinkunstbühnen schauspielere ich nicht, da bleibe ich ganz ich selbst.

Klausurtagung in Kaarst

Klausurtagung in Kaarst : Grüne wollen Doppelförderung wieder abschaffen

Lars Christoph ist Bürgermeisterkandidat in Kaarst

Lars Christoph ist Bürgermeisterkandidat in Kaarst : CDU läutet Generationswechsel ein

Worum geht es in ihrem ersten Solo-Programm, mit dem Sie am 3. November nach Vorst in die Aula des Georg-Büchner-Gymnasiums kommen?