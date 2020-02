Karneval in Kaarst : Altweiber wird um 11.11 Uhr das Rathaus gestürmt

Karneval in Kaarst

Kaarst Die Karnevalssession findet Ende Februar ihren Höhepunkt. In Kaarst werden die jecken Tage an Altweiber eingeläutet.

Am Altweiber-Donnerstag (20. Februar) werden um 11.11 Uhr die Kaarster Möhnen und alle Karnevalsjecken das Rathaus stürmen. Es wird um den Rathausschlüssel und die Stadtkasse gekämpft, da die Narren bis Aschermittwoch die Geschicke der Stadt lenken wollen. Der Verwaltungsvorstand unter der Regie von Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus wird alles daran setzen, das Rathaus zu verteidigen. Im vergangenen Jahr hatte Ulrike Nienhaus den Möhnen den Schlüssel überlassen, die auch gleichzeitig die Stadtkasse übernahmen.

Nach dem Rathaussturm wird in der Rathausgalerie mit den Kaarster Karnevalsvereinen und -gesellschaften und dem Kinderprinzenpaar Matthias I. (Lessmann) und Cara I. (Seekircher) weiter gefeiert. Die Kaarster Karnevals-Kultband „Die Band Die Keiner Kennt“ sorgt für ausgelassene Stimmung, außerdem tritt der Kaarster Stimmungssänger Chris Kauffmann auf. Die Tanzgarden der 1. Kaarster Narrengarde Blau Gold präsentieren dem Publikum ihre neuesten Gardetänze. Im

Und alle die, die nach dem Rathaussturm weiterfeiern wollen, können die umliegenden Gaststätten aufsuchen. Im „Alten Rathaus“ (Rathausstraße) geht es schon um 10 Uhr los. Auch an den folgenden Karnevalstagen gibt es in der Gaststätte eine Party mit DJ und Karnevalsmusik. Der Eintritt an allen Tagen ist für die Jecken frei.