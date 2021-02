Sport in Kaarst : Alte Herren des VfR laufen für den guten Zweck

Büttgen Seit Monaten können die Alten Herren des VfR Büttgen nicht trainieren. Was tun, um sich trotzdem fit zu halten? Diese Überlegung hat Jörg Kluitman, die gute Seele des Vereins, in eine Idee umgemünzt.

Er schlug den „Alten Helden“, wie die Truppe von ehemaligen aktiven Fußballern genannt wird, vor, um die Wette zu laufen. Thomas Sager, der seit zwei Jahren in Büttgen lebt und selbstständiger Baufinanzierer ist, gefiel die Idee so gut, dass er diese gleich mit einer Spende für den guten Zweck verband. Für jeden gelaufenen Kilometer spendet er 25 Cent für das Marienheim-Hospiz in Kaarst und den Kaarster Verein Kinderliebe. Andreas Pierlings, selbstständiger Installateur, gibt noch einmal 25 Cent pro gelaufenem Kilometer für die selben Einrichtungen dazu. „Die Sache hat eine Dynamik angenommen, die ich nicht erwartet habe“, gibt Sager zu.

Eine Gruppe besteht aus zwölf Läufern, die andere aus elf. „Wir haben ein paar Verletzte, deshalb hat die eine Gruppe ein Mitglied mehr“, erklärt Sager. Bevor die Challenge startete, haben die beiden Teams ausgemacht, dass die Verlierer den Gewinnern ein Grillfest ausgeben. Über die App werden die Teilnehmer benachrichtigt, wann ein Teammitglied losläuft. „Es gibt Mitspieler, die in den letzten Tagen einen Halbmarathon gelaufen sind. Das ist teilweise unglaublich“, erklärt Sager, der am Wochenende erstmals überhaupt in seinem Leben 16,5 Kilometer am Stück abspulte. Andreas Pierlings ergänzt: „Die Jungs rennen wie die Bekloppten, sind teilweise schon morgens um fünf Uhr unterwegs.“ Wenn das Training wieder beginnt, wird die Mannschaft wohl so fit wie selten sein.