Unfall in Kaarst Mutmaßlich alkoholisierter Kölner fährt in Zaun

Kaarst · In der Nacht zu Donnerstag hat ein Mann aus Köln auf der Matthias-Claudius-Straße in Kaarst einen Unfall gebaut. Bei dem Fahrer besteht Verdacht auf Alkohol am Steuer.

07.03.2024 , 12:00 Uhr

Ein Kölner ist auf der Matthias-Claudius-Straße in einen Zaun gefahren und hat das Auto stehen lassen. Foto: dpa/Jonas Güttler

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (7. März) gegen 1 Uhr hat die Polizei nach eigenen Angaben auf der Matthias-Claudius-Straße in Kaarst ein am Fahrbahnrand abgestelltes und beschädigtes Fahrzeug vorgefunden. Zudem war rund 100 Meter von dem Fahrzeug entfernt ein Holzzaun und die Fassade eines Gebäudes beschädigt. Drei Personen entfernten sich zu Fuß von der Unfallstelle, die Beamten holten sie aber schnell ein und führten eine Personenkontrolle durch. Dabei stellte sich heraus, dass offenbar eine dieser Personen, ein 24-jähriger Kölner, das Auto geführt und beim Abbiegen von der Martinusstraße in die Matthias-Claudius-Straße die Kontrolle über dieses verloren hatte. Im Abschluss kam es zum Zusammenstoß mit dem Zaun und dem dahinterliegenden Gebäude. Die drei Insassen schoben im Anschluss das Fahrzeug an den Fahrbahnrand und entfernten sich. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand, wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen. Ob er im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, ist auch Gegenstand der Ermittlungen. Der Kölner wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

(seeg)