Unfall in Kaarst : Alkoholisierter 25-Jähriger fährt zivilen Polizisten ins Auto

Unfall in Kaarst

Kaarst Auf der L390 in der Höhe des Fastfood-Restaurants McDonalds hat es am Freitag gegen 20 Uhr nach Angaben der Polizei einen Auffahrunfall gegeben.

Zwei Zivilfahnder der Kreis-Polizei standen mit einem Einsatzfahrzeug an der roten Ampel in Fahrtrichtung Willich, als plötzlich ein brauner Mazda auffuhr. Während der Unfallaufnahme stellte eine angeforderte Streifenwagenbesatzung der Wache Kaarst einen deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des 25-jährigen Mazdafahrers fest. Ein Vortest bestätigte den Verdacht der Beamten. Zusätzlich fanden die Polizisten im Fußraum des Autos mehrere Bierflaschen. Ein Bereitschaftsarzt entnahm dem jungen Mann auf der Wache die erforderlich gewordene Blutprobe.