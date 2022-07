Anlage in Kaarst : Algenprobleme im Brunnen am Maubishof

Kaarst Das Wasser im Brunnen des Maubishof hat in diesen Tagen einen Grünstich. Der Grund dafür sind Algen. Ein Problem, das bereits bekannt ist. So ist der Umgang damit.

(jasi) Passanten, die im Wasser des Brunnens am Maubishof in diesen Tagen einen leichten Grünstich wahrnehmen, müssen sich keine Sorgen um ihre optische Wahrnehmung machen. Denn tatsächlich ist das Wasser in der Anlage aktuell verfärbt. Der Grund sind Algen, die dort wuchern.

In einer Kaarster Facebook-Gruppe war zuletzt die Sorge geäußert worden, dass es sich bei den Lebewesen in dem Brunnen um Blaualgen handeln könnte. Einige davon produzieren Giftstoffe, die für Menschen und Tiere eine Gesundheitsgefahr darstellen können. Der Kontakt mit Blaualgen kann zu Hautreizungen und allergischen Reaktionen führen. Nach Angaben der Stadt gibt es allerdings derzeit keine Hinweise darauf, dass der Brunnen am Maubishof von Blaualgen befallen ist – anders als der Stadtparksee, an dem die Stadt bereits entsprechende Warnschilder platziert hat. „Aktuell arbeiten wir an einem Konzept, um die nächsten Schritte zu planen“, so Böttner. Am Stadtparksee ist also weiterhin Vorsicht geboten. Hinweise auf eine Algenbildung dort gab es schon länger. Deshalb hatte die Stadt Ende 2021 eine Wasseranalyse für das Jahr 2022 in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse einer zweiten Analyse ergaben eine Vermehrung der Blaualgen. Sie haben sich aufgrund der warmen Temperaturen, der vorhandenen Nährstoffe sowie der flachen Topografie des Sees entwickelt.