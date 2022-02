Wellnes-Oase in Kaarst-Holzbüttgen : Algarve-Bad öffnet unter neuer Führung

Miodrag Tesic (r.) hat das Algarve-Bad von Karl Kehrmann übernommen. Dieser hatte die Saunalandschaft im Jahr 1974 eröffnet. Foto: Dieter Staniek

Holzbüttgen Nach knapp zwei Jahren hat das Algarve-Bad an der Gümpgesbrücke in Holzbüttgen am 1. Februar wieder für Gäste geöffnet. Neu ist auch der Inhaber: Miodrag Tesic übernahm die Saunalandschaft von Urgestein Karl Kehrmann.

Knapp zwei Jahre mussten die Kaarster auf das Algarve-Bad in Holzbüttgen verzichten, seit dem 1. Februar ist die Wellness-Oase wieder geöffnet. Während des Lockdowns hat sich viel verändert: Das Bad ist nicht nur komplett renoviert worden, sondern hat auch einen neuen Inhaber. Miodrag Tesic leitet seit April 2020, als Corona gerade einmal anfing, die Geschäfte des Algarve-Bads in Holzbüttgen. Übernommen hat der gebürtige Jugoslawe das Bad von Karl Kehrmann. Das „Urgestein“ feiert im März seinen 102. Geburtstag – und ist immer noch topfit. Auch den Besuch unserer Redaktion wollte der Gründer nicht verpassen.

Karl Kehrmann hatte im Jahr 1974 die Immobilie an der Gümpgesbrücke in Holzbüttgen übernommen. Ein Freund wollte aus dem Rohbau eine Schönheitsfarm machen, doch Kehrmann hatte eine andere Idee und gestaltete eine Saunalandschaft. „Es ist mit die älteste Saunalandschaft in Nordrhein-Westfalen“, erklärt Tesic heute. Als die Pandemie begann, dachte er zuerst: „Etwas besseres hätte uns nicht passieren können.“ Denn bei 60 Grad Hitze sterben Viren ab. „Ich habe gedacht, dass die leute prophylaktisch zu uns kommen. Aber das war dann nicht der Fall“, erinnert sich Tesic, der aus dem medizinischen Bereich kommt und im Krankenhaus als operationstechnischer Assistent arbeitete. Heute führt er nebem dem Algarve-Bad noch einen Reifenhandel in Kaarst. „Wir haben nicht damit gerechnet, dass wir einmal komplett schließen müssen“, so Tesic.

Ein Blick auf den geräumigen Ruhebereich von außen. Foto: Dieter Staniek

Info Beliebtes Urlaubsziel als Namensgeber Angebot Vier Saunen, zwei Infrarotkabinen, Deutschlands größte Infrarotsauna, Salina-Vita-Oase, Dampfbad und Tepedarium. Name Der Name Algarve-Bad stammt von Gründer Karl Kehrmann, der früher immer Urlaub in Portugal an der Algarve gemacht hat.

Die Schließung dauerte knapp zwei Jahre. Doch das Team um den neuen Geschäftsführer nutzte die Zeit für umfangreiche Renovierungsarbeiten. „Und dieser Prozess hat noch kein Ende genommen“, sagt Tesic, der sich finanziell aber nie übernommen hat. „Entscheidend für uns war immer, dass wir das Objekt tragen können. Wir haben alles aus eigener Tasche finanziert“, sagt er. Im Sommer 2020 hätte das Bad für ein oder zwei Monate aufmachen können, doch das wollte Tesic nicht, damit die Gäste nicht durch gleichzeitig stattfindende Bauarbeiten gestört werden. Dass die Arbeiten so lange angedauert haben, lag auch an der schwierigen Handwerker-Lage im vergangenen Jahr: „Wir haben beispielsweise Anfang 2021 ein neues Kassensystem bestellt, das elf Monate später geliefert wurde“, so Tesic.

Am großen Außenpool wurden die Fliesen erneuert. Foto: Dieter Staniek

Doch was wurde alles gemacht? Die Wintergärten haben neue Böden und einen neuen Anstrich bekommen, der Außenpool wurde saniert, der großräumige Ruhebereich renoviert. Demnächst sollen in diesem Bereich Wasserbetten aufgestellt werden, sodass es ein echter Schlafbereich wird. Miodrag Tesic plant außerdem, auf den 7000 Quadratmetern Fläche eine Art Hamam einzurichten, einen Teil des Außenbereichs für jüngere Kundschaft herzurichten. An den Wochenenden könnten Artisten kleine Programme zeigen. „Vielleicht machen wir längere Saunanächte mit guten DJs“, kann sich der 59-Jährige ebenfalls vorstellen. So sollen auch junge Leute zu Saunagängen animiert werden. Außerdem plant Tesic, seine medizinischen Erfahrungen einfließen zu lassen in Form von psychotherapeutischen Angeboten – unter Anleitung von Fachpersonal. „Es existieren Studien, wie die Wärme sich auf unsere Psyche auswirkt“, erklärt Tesic.