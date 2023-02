Einsatz für den Klimaschutz Kaarster rettet Regenwald in Costa Rica

Durch Diebstahl und Brandrodung werden jährlich Millionen Hektar Regenwald mit unabsehbaren Folgen für die Erde gerodet und dadurch weniger CO 2 kompensiert. Die Green Industry Group will dem entgegenwirken. 2010 gegründet erwarb die Green Industry Group vor rund drei Jahren Land in Costa Rica mit dem Zweck, den Regenwald dort wieder aufzuforsten. Mit dabei ist der Kaarster Alexander Noé, der als ehrenamtlicher Markenbotschafter für die Green Industry Group fungiert. „Wir streben eine Renaturierung des Regenwaldes in Costa Rica an“, sagt Noé im Gespräch mit unserer Redaktion.