Kaarster Schulleiter unterschreiben Vereinbarung Albert-Einstein-Gymnasium schließt Kooperation mit Realschule

Kaarst · Das Albert-Einstein-Gymnasium und die Realschule Kaarst wollen in Zukunft noch enger zusammenarbeiten. Am Freitag unterzeichneten die beiden Schulleiter Bruno von Berg und Torsten Sotowic einen entsprechenden Kooperationsvertrag. Was die Kooperation bezwecken soll.

01.12.2023 , 16:09 Uhr

Bruno von Berg (l.), Schulleiter des Albert-Einstein-Gymnasiums und Torsten Sotowic, Leiter der Realschule, bei der Vertragsunterzeichnung. Beobachtet wird diese von Michael Wilms, Leiter des Schulamtes (r.). Foto: Wolfgang Walter