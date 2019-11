Für drei weitere Jahre : Einstein-Gymnasium erhält erneut „Mint“-Siegel

Düsseldorf 150 Schulen aus NRW wurden nun als „Mint-freundliche Schule“ ausgezeichnet. 44 Schulen erhielten das erste Mal die Auszeichnung und 106 Schulen, darunter auch das Albert-Einstein-Gymnasium in Kaarst, wurden nach dreijähriger erfolgreicher Mint-Profilbildung erneut mit dem Siegel geehrt.

Am AEG wird Bildung und Förderung in diesen Fächern durch unterschiedliche Angebote betrieben. Hierzu gehört Informatik schon in Klasse 5 und 6, und in der Klasse 7 die sogenannte Einsteinstunde, in der die Schülerinnen und Schüler naturwissenschaftliche Themen, die nicht auf dem regulären Lehrplan stehen, kennenlernen. Verschiedene Arbeitsgemeinschaften zur Biologie, Chemie, Robotern und Astronomie sowie Informatikunterricht in der Mittelstufe ergänzen das Angebot der Schule. Der Jugend-forscht-Beitrag zweier Sechstklässler, widerstandsfähige Rutschsohlen zu optimieren, erreichte 2019 auch den zweiten Preis in der Altersklasse.