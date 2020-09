Kaarster Gymnasium : AEG als „Schule der Zukunft“ ausgezeichnet

Kaarst Das Albert-Einstein-Gymnasium hat eine weitere Auszeichnung erhalten. Diese kommt von der Landesumweltministerin Ursula Heinen-Esser, Trägerin und Koordinatorin ist die Umweltschutzakademie NRW.

Biologielehrerin Laura Düren ist happy, dass sich nicht nur in den Köpfen der Schülerinnen und Schüler verändert hat, sondern dass auch greifbare Ergebnisse dabei herausgekommen sind. So wurden so viele Insektenhotels gebaut, dass längst nicht alle auf dem Schulgelände untergebracht werden konnten. Viele hängen jetzt an irgendeinem Baum in irgendeinem Garten – ganz im Sinne des Projekts, das ja eine Außenwirkung ausdrücklich vorsieht.