Hauptstraßen im Stadtgebiet : Kaarst aktiv/UWG will Schutzstreifen auf Straßen

Am Kreisverkehr in der Stadtmitte soll nach Meinung der Fraktion Kaarst aktiv/UWG etwas getan werden. Foto: Stephan Seeger

Kaarst Im Kaarster Stadtgebiet gibt es Hauptstraßen, auf denen kein ausgewiesener Fahrradweg markiert ist. Die Fraktion Kaarst aktiv/UWG unter dem Vorsitz von Gerhard Schmitz und Anja Rüdiger will das nun ändern.

In einem Schreiben an unsere Redaktion erklärt die Fraktion, einen Schutzstreifen auf die Hauptstraßen aufzubringen, auf denen kein Radweg vorhanden ist. Zuerst, so die Fraktion, sollte das auf der Hauptverbindungsachse von Kaarst nach Holzbüttgen über die Maubisstraße, Girmes-Kreuz-Straße und Erftstraße bis hin zum Pfarrzentrum auf der anderen Seite des Nordkanals geschehen. Als besonders „prekär“ bezeichnet Kaarst aktiv/UWG die Situation am Kreisverkehr in der Kaarster Stadtmitte. Dort ende die vorhandene Radwegemarkierung einfach. „Um dort gefährliche Situationen zu vermeiden, muss die Markierung im Kreisverkehr fortgeführt werden“, heißt es in der Mitteilung der Fraktion.