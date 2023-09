Neumarkt in Kaarst Aktionstag „Nahmobilität“ - viel Mühe für wenig Resonanz

Der Star des Aktionstages Nahmobilität auf dem Neumarkt war unübersehbar: ein nagelneuer mit Wasserstoff betriebener Bus von Toyota Caetano aus Portugal. Busverkehr Rheinland hat ihn erstmalig nach Kaarst geholt. Dieser ausgeliehene Bus wird in der kommenden Woche im Linienverkehr im benachbarten Kreis Viersen getestet. „Der fährt sich genauso wie ein Elektrobus, nur eben nicht mit Batterie, sondern mit Fusion während der Fahrt“, erzählt Fahrer Frank Klecha. DB-Marktmanager Uwe Schröder weiß aber auch, dass dieser Bus dreimal so teuer wie ein Bus mit Dieselmotor ist. Und die Ladeinfrastruktur in NRW sei mager: Die nächste Wasserstoff-Tankstelle befindet sich in Düsseldorf-Wersten.